Младенец стал самой молодой жертвой коронавируса в США
Ребенку не было и года. По данному факту ведется расследование.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Boris Roessler
Стало известно о самой молодой жертве коронавируса в Соединенных Штатах — младенце, которому не было и года. О том, что ребенок ушел из жизни, сообщили в Департаменте здравоохранения штата Иллинойс.
«Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти», — цитирует РИА Новости главу ведомства Нгози Эзике.
Известно также, что в Китае от коронавируса умер десятимесячный малыш. В Европе самой молодой жертвой инфекции стала 16-летняя девочка из Франции.
Российские школы с 23 марта ушли на трехнедельные каникулы из-за ситуации с коронавирусом. Властями организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор рекомендует россиянам не гулять с детьми из-за коронавируса. В качестве исключения можно использовать приусадебные участки.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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