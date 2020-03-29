Младенец стал самой молодой жертвой коронавируса в США

Стало известно о самой молодой жертве коронавируса в Соединенных Штатах — младенце, которому не было и года. О том, что ребенок ушел из жизни, сообщили в Департаменте здравоохранения штата Иллинойс.

«Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти», — цитирует РИА Новости главу ведомства Нгози Эзике.

Известно также, что в Китае от коронавируса умер десятимесячный малыш. В Европе самой молодой жертвой инфекции стала 16-летняя девочка из Франции.

Российские школы с 23 марта ушли на трехнедельные каникулы из-за ситуации с коронавирусом. Властями организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор рекомендует россиянам не гулять с детьми из-за коронавируса. В качестве исключения можно использовать приусадебные участки.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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