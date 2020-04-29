Названы сферы с наибольшим снижением зарплат из-за коронавируса

Пандемия коронавируса привела к снижению зарплат во многих российских компаниях малого и среднего бизнеса. По данным экспертов Сбербанка, в большей степени это коснулось организаций в сферах спорта, отдыха и развлечений. Фонд оплаты труда там сократился на 33%. Почти половина компаний стали меньше платить сотрудникам, 35% перестали это делать вовсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отрицательная динамика также отмечается среди предприятий общепита и отелей. В этих отраслях фонд оплаты труда снизился на 24%. Сократили выплаты 68% компаний общественного питания и 75% компаний-представителей гостиничной сферы. Не платят работникам 18% заведений и 10% отелей.

Заметное снижение фонда оплаты труда произошло в сферах образования (-21%), аренды и лизинга (-17%), розничной торговли (-15%), операций с недвижимостью (-14%), трудоустройства, подбора персонала (-14%) и рекламы (-13%).

Как отметил вице-президент Сбербанка Станислав Карташов, произошедшие изменения пока не влияют глобально на уровень доходов населения.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские аналитики подсчитали, сколько компаний не планируют сокращать штат из-за коронавируса.

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