Лавров: Попытки отгородиться от мировых проблем за национальными «заборами», провалились
По словам министра иностранных дел РФ, страны должны объединить усилия, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости объедения усилий стран для борьбы с пандемией коронавируса. По словам главы ведомства, в действиях различных государств наметилось две противоположных тенденции. С одной стороны, власти стран осознали, что важно действовать сообща, а с другой стороны, поняли, что при определенных обстоятельствах можно рассчитывать только на себя и не ждать помощи извне.
«Многие страны <…> убеждены в необходимости объединения усилий, в необходимости всячески продвигать многосторонние подходы к глобальным проблемам и подчеркивать, что изоляционизм, попытки отгородиться от мировых проблем за национальными „заборами“, провалились. А вторая тенденция гласит ровно противоположное: в условиях, когда невозможно полагаться на действия того или иного правительства в том или ином регионе, где не так сильно развита система здравоохранения <…> лучше полагаться на себя», — заявил Лавров в интервью информационному агентству ТАСС.
По словам политика, Россия — сторонник первого подхода, он призывает к коллективному решению мировых проблем. В связи с этим важно, что такие международные организации как ООН, ВОЗ, «Группы двадцати» выступили с инициативой объединить усилия и запустить крупную многостороннюю программу. Предложение нашло поддержку в лице представителей государств, и программа была уже запущена.
«Она (программа — Прим.ред.) посвящена, во-первых, выработке противоядия против такого рода инфекций и угроз. Во-вторых, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается (причем достаточно крупной). И, в-третьих, выработке организационных мер, позволяющих быстрее мобилизовать мировое сообщество, когда, не приведи Господь, что-то подобное снова случится», — пояснил министр иностранных дел.
Лавров убежден, что универсальное объединение усилий стран предполагает учет интересов всех сторон, а не навязывания точки зрения части государств другим.
«Мы наблюдаем за последние пару лет попытки представить многосторонность несколько иначе: как право определенной группы стран формулировать политику в том или ином глобальном вопросе и затем обязывать всех остальных присоединяться к точке зрения, которая была выработана не в универсальных форматах», — подчеркнул глава российского МИД.
По словам Лаврова, Россия настаивает на том, чтобы в ходе обсуждений учитывались полярные точки зрения, на основе анализа которых принималось решение, выгодное для всех сторон. Глобальные проблемы должны решаться представителями всеми государств совместно, уверен министр.
«Хочешь-не хочешь, а в мире 193 члена ООН. Если мы все каждый год подтверждаем верность идеалам Устава ООН, то давайте работать на основе его принципов, главный из которых — суверенное равенство государств», — отметил он.
Ране 5-tv.ru сообщал, что Лавров ответил на попытки ряда стран «показать пальцем» на ВОЗ из-за COVID-19.
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