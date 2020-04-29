В самоизоляции многие открывают в себе новые таланты. Или хорошо забытые старые. Вот и Примадонна решила порадовать любимого мужа, Максима Галкина, домашней стряпней. В этот раз она приготовила ему традиционное блюдо узбекской кухни — домляму. Ведущий был так впечатлен заботой супруги, что тут же поделился видео с кулинарным шедевром с поклонниками в сторис Instagram.

В ролике показана большая сковорода с аппетитно выглядящим содержимым — мясом с тушеными овощами. Рядом стоит миска с еще одним атрибутом узбекской кухни: в ней нарезанные помидоры с красным луком и маслом.

Instagram @maxgalkinru

«Вот, дорогой, специально для тебя — домляма!»

«Алла сделала домляму! Так, что это тут у нас: баранина…»;

«Баранина, мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста!

«Класс! Спасибо большое! Вы не представляете, как это вкусно. Пойду еще тот кусочек съем», — сказал Галкин.

Не только Алла Пугачева любит готовить в звездной семье. Дети пары тоже пошли по стопам родителей и иногда балуют их кушаньями, которые готовят сами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей «жабу в тесте».