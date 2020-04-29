«Как это вкусно!» — Пугачева в самоизоляции приготовила Галкину домляму
Примадонна порадовала мужа блюдом узбекской кухни из баранины, картофеля и молодой капусты.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
В самоизоляции многие открывают в себе новые таланты. Или хорошо забытые старые. Вот и Примадонна решила порадовать любимого мужа, Максима Галкина, домашней стряпней. В этот раз она приготовила ему традиционное блюдо узбекской кухни — домляму. Ведущий был так впечатлен заботой супруги, что тут же поделился видео с кулинарным шедевром с поклонниками в сторис Instagram.
В ролике показана большая сковорода с аппетитно выглядящим содержимым — мясом с тушеными овощами. Рядом стоит миска с еще одним атрибутом узбекской кухни: в ней нарезанные помидоры с красным луком и маслом.
«Вот, дорогой, специально для тебя — домляма!»
«Алла сделала домляму! Так, что это тут у нас: баранина…»;
«Баранина, мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста!
«Класс! Спасибо большое! Вы не представляете, как это вкусно. Пойду еще тот кусочек съем», — сказал Галкин.
Не только Алла Пугачева любит готовить в звездной семье. Дети пары тоже пошли по стопам родителей и иногда балуют их кушаньями, которые готовят сами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей «жабу в тесте».
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