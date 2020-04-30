Идеальный пресс и бикини-ниточки: Эмили Ратаковски раззадорила фанатов горячим фото

Американская модель Эмили Ратаковски побаловала фанатов очередным жгучим снимком. На этот раз звезда разместила в Instagram кадр, где подчеркнут ее идеально плоский живот. Девушка стоит в трусиках, которые больше похожи на ниточки, а вот верх купального костюма неожиданно целомудрен.

«Вы готовы?» — призывно обратилась модель к фанатам.

Instagram @emrata

Поклонников не нужно было просить дважды. Они с радостью откликнулись на зов красавицы.

«Да, мы здесь, идем!»

«Это так великолепно»;

«Обожаю!»

«Как мило»;

«Я готов!» — бурно реагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Эмили Ратаковски топлес покорила сердца фанатов. Тогда модель снялась для рекламы купальника, однако надела всего лишь одну его часть.