Идеальный пресс и бикини-ниточки: Эмили Ратаковски раззадорила фанатов горячим фото
Модель не перестает восхищать фолловеров своими внешними данными.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @emrata
Американская модель Эмили Ратаковски побаловала фанатов очередным жгучим снимком. На этот раз звезда разместила в Instagram кадр, где подчеркнут ее идеально плоский живот. Девушка стоит в трусиках, которые больше похожи на ниточки, а вот верх купального костюма неожиданно целомудрен.
«Вы готовы?» — призывно обратилась модель к фанатам.
Поклонников не нужно было просить дважды. Они с радостью откликнулись на зов красавицы.
«Да, мы здесь, идем!»
«Это так великолепно»;
«Обожаю!»
«Как мило»;
«Я готов!» — бурно реагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, как Эмили Ратаковски топлес покорила сердца фанатов. Тогда модель снялась для рекламы купальника, однако надела всего лишь одну его часть.
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