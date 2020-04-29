Выписанная из больницы Буланова даст онлайн-концерт в формате караоке

Знаменитая эстрадная певица Татьяна Буланова, накануне выписавшаяся из больницы, 10 мая даст онлайн-концерт в формате караоке. Транслировать выступление любимой миллионами артистки будет платформа Stay. Об этом со ссылкой на пресс-службу проекта сообщает ТАСС.

Концерт Булановой станет настоящим подарком для ее поклонников. Каждый подключившийся к трансляции сможет подпевать строчки из любимых хитов — текст будет отображаться на экране. Кроме того, всех желающих организаторы будут выводить в прямой эфир, чтобы спеть и станцевать вместе с певицей и другими зрителями.

Также для участников онлайн-мероприятия будет подготовлен еще один сюрприз: они смогут задать интересующие вопросы любимой артистке.

Как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Звезду отвезли в одну из клиник в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Вскоре ее перевели в реанимационное отделение. Незадолго до этого певица в течение нескольких дней жаловалась на онемение руки.

24 апреля близкий друг Татьяны Булановой актер Артем Анчуков рассказал, что звезду выписали из больницы.