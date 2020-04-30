Ведущая «Орла и Решки» ответила на самые интересные вопросы фолловеров в сторис Instagram.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Популярный блогер Настя Ивлеева решила устроить в Instagram «народное интервью» — так его назвала сама девушка. Она предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы, на которые пообещала ответить честно.

Запросам фолловеров не было предела: «Слушала ли последний альбом Элджея?», «Как избавиться от комплексов?», «Чему Ивлеева научилась в самоизоляции?» и так далее. Один из вопросов был очень оригинальным: «Почему у тебя прозвище „Настюшка-опасность"?».

«Я уже не помню историю создания, но я постоянно говорила „Настюшка-опасность“, „Настюшка справедливость“, и „опасность“ в итоге закрепилось. И было забавно, когда на улице меня начали узнавать не как Настю Ивлееву, а как Настюшку-опасность. И так до сих пор», — поделилась блогер.

Instagram @_agentgirl_

Также Настя Ивлеева рассказала, почему решила закрыть свое шоу «Прямой карантин», которое так нравилось поклонникам. По словам блогера, на то было несколько причин: во-первых, формат уже изжил себя, во-вторых, нужно уметь вовремя заканчивать проект, чтобы не стать «зашкваром», а в-третьих, она добилась своей цели, и остальное уже было неинтересно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева голой грудью нарисовала картину в прямом эфире в Instagram.

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