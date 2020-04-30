🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Сегодня, 30 апреля, некоторым знакам зодиака рекомендуется заняться планированием и визуализацией своих желаний.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 апреля, убывающая Луна в знаке Рыбы покровительствует всем мечтателям. Можно смело строить планы на будущее, а все важные и сложные дела отложить на другой день.

♈ Овен

Овны, представьте, будто бы вы являетесь создателем и зрителем в одном лице. Отпустите идею о том, чего хотят от вас другие, и позвольте себе создавать искусство ради искусства. Чтобы получить удовольствие от творчества, необходимо руководствоваться своими чувствами, а не оценкой окружающих.

Космический совет: окунитесь с головой в творческий процесс.

♉ Телец

Телец, сегодня звезды рекомендуют вам отдохнуть. Несколько дней подряд вы чувствовали повышенное напряжение и никак не могли найти его причину. Чтобы избавиться от тревоги и волнения, попробуйте взять в руки чистый лист бумаги и написать на нем все то, о чем вы мечтаете. Также отвлечься от проблем и настроиться на позитивную волну поможет медитация.

Космический совет: настало время для перезагрузки.

♊ Близнецы

Близнецы, идеи, которые у нас появляются, неслучайны. Они приходят с более высокого уровня сознания, где время и пространство существуют по особым законам. Другими словами, то, что мы сейчас считаем будущим, уже проявилось в параллельной Вселенной, а любая мысль, мелькнувшая у нас в голове, связана с этим миром. Так мы узнаем, что нам нужно делать дальше.

Космический совет: прислушайтесь к своему подсознанию.

♋ Рак

Раки, вы переоцениваете свое влияние на происходящие события. Когда вы перестанете пытаться контролировать каждый шаг, вы поймете, что Вселенная хочет вам помочь и для этого подбрасывает неожиданные сюрпризы. Речь идет о случайных встречах и неожиданных сообщениях от старых знакомых. Так звезды пытаются вам послать знак.

Космический совет: иногда, чтобы получить большее, нужно что-то отпустить.

♌ Лев

Лев, взросление — это не самый приятный процесс. Не бойтесь воспоминаний, какими бы они ни были. Есть незаживающие раны, которые постоянно требуют вашего внимания. Вы никогда не сможете полностью забыть о своем прошлом, но в этом нет ничего страшного. Умейте смириться с тем, что было и идти дальше.

Космический совет: посмотрите в лицо своим страхам.

♍ Дева

Девы, несмотря на свое рвение к работе, попробуйте сегодня отложить все свои дела. Будет очень полезно сконцентрироваться на своих духовных проблемах и проанализировать переживания. Кроме того, сегодня очень важно выспаться и хорошо отдохнуть.

Космический совет: позвольте себе побездельничать.

♎ Весы

Весы, зачастую для нас становится сложнее всего общаться с самыми близкими людьми. Именно им достается от вас наибольшая порция негатива. Попробуйте изменить тактику. Скажите родным о том, как вы их сильно цените, любите и уважаете. Помните, ваша любовь обладает алхимической силой.

Космический совет: порадуйте близких приятными словами.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня у вас будет велика вероятность нервных срывов. Постарайтесь сторониться конфликтов как в делах бизнеса, так и в личных отношениях. Если вы позволите эмоциям овладеть вами, то, возможно, спровоцируете ссору или расставание.

Космический совет: контролируйте свои эмоции.

♐ Стрелец

Стрельцы, намерение — это мощная практика. Это возможность посадки семян, которые вы хотите видеть цветущими в своем мире. Но хватит ли только одного намерения, чтобы добиться желаемого? Закон древних мудрецов гласит: вы должны быть готовы согласовать свои действия с намерением. В этом и заключается подвох: зачастую мы сами противоречим мыслям в своих поступках.

Космический совет: попробуйте переосмыслить свое поведение.

♑ Козерог

Козероги, если вы сейчас счастливы, то только благодаря своим действиям. Если вы застряли в петле, это потому, что поступки привели вас к этой точке вашего существования. Запомните, мы — сами творцы своей судьбы и, кроме вас, вашу изменить никто не сможет.

Космический совет: научитесь брать ответственность за свои поступки.

♒ Водолей

Водолеи, не исключено, что сегодня вы станете крайне чувствительны, впечатлительны и в большей степени склонны к обидам. Это состояние отразится не только на личных взаимоотношениях, но и на деловых. Поэтому постарайтесь перенести важные встречи и сделки на другой день.

Космический совет: отложите решение финансовых вопросов на другой день.

♊ Рыбы

Рыбы, вы чувствуете себя счастливыми? Если нет, подумайте, чего вам не хватает. Велика вероятность, что вы нуждаетесь в любви. Весна — время проявления чувств и завязывания романтических романов. Дайте волю своим желаниям и не бойтесь быть отвергнутым. Лучше один раз попробовать, чем всю жизнь кусать локти.

Космический совет: закрутите роман и ни о чем не задумывайтесь.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая.

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