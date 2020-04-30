Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 14 апреля
Укреплению российской валюты предшествовало решение ФРС США о базовой процентной ставке и рост цен на нефть.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Курс российского рубля начал укрепляться на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой процентной ставке и роста цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 23:27 по московскому времени, курс доллара снизился на 1,56% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 72,9875 рубля.
Последний раз доллар торговался дешевле 73 рублей 14 апреля текущего года. Правда, в 23:38 американская валюта уже продавалась по 73,06 рубля.
Российский рубль укрепляется на фоне двух обстоятельств. Во-первых, роста нефтяных котировок; стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне поднялась почти на 12%, до 22,88 доллара за баррель.
Во-вторых, решения ФРС США сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Ставка была внепланово снижена до этих значений в марте из-за тяжелых последствий эпидемии коронавируса для американской экономики.
Как сообщал 5-tv.ru, буквально несколькими днями ранее официальный курс доллара в России составлял 74,66 рубля. По состоянию на 30 апреля, он равен 73,68 рубля.
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