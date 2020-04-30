Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 14 апреля

Курс российского рубля начал укрепляться на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой процентной ставке и роста цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 23:27 по московскому времени, курс доллара снизился на 1,56% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 72,9875 рубля.

Последний раз доллар торговался дешевле 73 рублей 14 апреля текущего года. Правда, в 23:38 американская валюта уже продавалась по 73,06 рубля.

Российский рубль укрепляется на фоне двух обстоятельств. Во-первых, роста нефтяных котировок; стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне поднялась почти на 12%, до 22,88 доллара за баррель.

Во-вторых, решения ФРС США сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Ставка была внепланово снижена до этих значений в марте из-за тяжелых последствий эпидемии коронавируса для американской экономики.

Как сообщал 5-tv.ru, буквально несколькими днями ранее официальный курс доллара в России составлял 74,66 рубля. По состоянию на 30 апреля, он равен 73,68 рубля.