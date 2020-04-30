Американская актриса Кейт Бекинсейл давно изучает русский язык и обожает Нину из пьесы «Чайка» русского писателя Антона Павловича Чехова. Об этом 5-tv.ru рассказал ее приятель и житель Лос-Анджелеса, подыгравший голливудской звезде в недавнем прочтении произведения.

«Насколько я знаю, она изучает русский давно: то ли со школы, то ли с университета. Она довольно хорошо говорит и читает. Я не углублялся в вопрос, почему ей нравится именно русский язык. Может, вы найдете ответ на этот вопрос в ее интервью (телеведущему Ивану — Прим. ред.) Урганту. Говорят, она тогда еще призналась, что Чехов и конкретно Нина — ее любимый персонаж», — рассказал русскоязычный партнер Бекинсейл.

Он отметил, что Кейт часто беседует с ним на русском языке, а также раскрыл подробности разыгранной ими сценки из «Чайки».

«Она всегда со мной по-русски разговаривает, когда я прихожу. В этот раз она читала эту книгу („Чайка“ — Прим. ред.), когда я пришел. Правильнее, наверное, сказать — перечитывала. Может совпало, а может заранее так решила. Я этого не знаю. Попросила подыграть для Instagram в виде шутки. Я шутки люблю», — объяснил свою мотивацию собеседник 5-tv.ru.

О себе мужчина рассказал, что ранее жил в Ленинграде (теперь Санкт-Петербурге) и Ташкенте. В США эмигрировал в 1991 году. Он пообещал подробнее расспросить Кейт о любви к русскому языку и культуре при следующей встрече.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Кейт Бекинсейл прочла на русском языке отрывок из пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка». Видео она выложила на своей странице в Instagram. Пользователей удивило, что актриса без акцента произносит отдельные фразы на русском языке.

Кейт Бекинсейл побывала на шоу Ивана Урганта еще в 2016 году. Тогда она рассказала, что Антон Павлович Чехов — ее любимый русский писатель. С героиней пьесы «Чайка» Ниной Заречной у нее связаны самые приятные воспоминания. Играя ее персонажа, она встретила будущего отца своего ребенка — актера Майкла Шина.

Зрителям 46-летняя Кейт Бекинсейл известна по ролям в фильмах «Перл-Харбор», «Ван-Хельсинг» и серии картин «Другой мир». Давние поклонники актрисы знают, что она учила русский и французский языки в Оксфорде, чтобы читать классиков на языке оригинала.