Звезда Comedy Woman призналась, что немного не в себе из-за долгого пребывания дома.

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Фото, видео: Instagram @nadezhdaanga

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала лицо, с которым все россияне выйдут на улицы после окончания режима самоизоляции из-за коронавируса нового типа. Несколько фотографий она выложила на своей странице в Instagram.

«Если долистать карусель до конца — увидите лицо, с которым мы все выйдем после изоляции. Немного не в себе», — подписала серию снимков Ангарская.

На последнем фото она запечатлена, делающей селфи на фоне цветущего деревца. Звезда не постеснялась запечатлеть себя с «задумчивым» выражением лица.

Instagram @nadezhdaanga

В комментариях поклонники восхищаются звездой Comedy Woman, а также признаются, что выглядят похожим образом еще до окончания режима самоизоляции.

«Вы феерия просто!»

«Ржака. На последней фотке, я уже сейчас такая — после одного месяца карантина»;

«Какая же красота, люблю весну за эти цветущие моменты. Надя, вы бесподобны!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Ангарская показала, как выглядела до того, как начала бороться с лишним весом. Тем самым она ответила хейтерам, которые развернули кампанию против ее похудения.

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