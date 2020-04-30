«Феерия!» — Надежда Ангарская изобразила лицо типичного россиянина после самоизоляции
Звезда Comedy Woman призналась, что немного не в себе из-за долгого пребывания дома.
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Фото, видео: Instagram @nadezhdaanga
Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала лицо, с которым все россияне выйдут на улицы после окончания режима самоизоляции из-за коронавируса нового типа. Несколько фотографий она выложила на своей странице в Instagram.
«Если долистать карусель до конца — увидите лицо, с которым мы все выйдем после изоляции. Немного не в себе», — подписала серию снимков Ангарская.
На последнем фото она запечатлена, делающей селфи на фоне цветущего деревца. Звезда не постеснялась запечатлеть себя с «задумчивым» выражением лица.
В комментариях поклонники восхищаются звездой Comedy Woman, а также признаются, что выглядят похожим образом еще до окончания режима самоизоляции.
«Вы феерия просто!»
«Ржака. На последней фотке, я уже сейчас такая — после одного месяца карантина»;
«Какая же красота, люблю весну за эти цветущие моменты. Надя, вы бесподобны!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Ангарская показала, как выглядела до того, как начала бороться с лишним весом. Тем самым она ответила хейтерам, которые развернули кампанию против ее похудения.
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