В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик пандемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Василий Акимкин отметил, что разграничительные меры благотворно влияют на снижение темпов инфицирования COVID-19.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в эфире Первого канала спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России. По словам доктора медицинских наук, максимальное количество случаев заражения COVID-19 может начать фиксироваться в середине мая.
«По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости», — сказал Василий Акимкин.
Профессор, помимо прочего, отметил, что разграничительные меры оказывают благотворное влияние на снижение темпов инфицирования новым внеклеточным агентом. Несмотря на это, говорить о выходе РФ на плато по коронавирусу преждевременно.
«Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. <…> Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости», — пояснил Василий Акимкин.
Эксперт добавил, что на снижение распространения COVID-19 может повлиять и природный фактор — естественная инсоляция. По словам Василия Акимкина, ультрафиолет губителен для любого микроорганизма.
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