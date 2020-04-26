Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева в интервью «НТВ» рассказала, как потеряла третьего ребенка. Трагедия в жизни знаменитости произошла, когда ее младшей дочери исполнилось четыре месяца.

Лера Кудрявцева вспоминает, что в тот момент не подозревала о беременности. Она внезапно почувствовала недомогание и обратилась за помощью к врачам.

«Спина, тянет что-то. Пошла к гинекологу, мне сказали, что я — беременная. Я обалдела. Главный врач смотрит в монитор и говорит: „Сама?“. Говорю: „Да, сама“. Консилиум даже был. После родов происходят какие-то гормональные изменения. Какой-то гормон скачет. Какой-то понижается», — сказала Лера Кудрявцева.

Телеведущая призналась, что ее дочь появилась на свет в результате неоднократного экстракорпорального оплодотворения. На этот раз беременность Леры Кудрявцевой наступила естественным путем.

«С супругом решили, что как бог даст. Если все получится, то окей, значит, второго подряд. Когда ты очень чего-то хочешь, прям очень, этого не случится. А когда я уже родила Машу, когда голова свободная, счастье, ребенок, я ни о чем не думаю, — и опачки! Вот хотела ты — на, возьми», — сказала Лера Кудрявцева.

Знаменитость вспоминает о трагедии с комом в горле. Телеведущая до последнего надеялась, что ей удастся выносить ребенка.

«У меня кровотечение началось. Понятно, что это всегда болезненно психологически и физически. Безусловно, ты надеешься, что все будет хорошо», — вспоминает Лера Кудрявцева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева показала снимки из детства и юности. Теледива пробудила в подписчиках воспоминания о советском прошлом.