Соответствующий проект постановления в настоящее время находится на межведомственном согласовании.

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Эпидемия коронавируса

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что пивоварам временно разрешат производить спиртосодержащие антисептики на некоммерческой основе. По его словам, для получения соответствующего разрешения предприятия не будут уплачивать государственную пошлину.

«Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств», — цитирует Алексея Сазанова РИА Новости.

Замглавы Минфина пояснил, что для изготовления антисептической продукции могут использоваться спиртосодержащие отходы производства безалкогольного пива. Помимо прочего, для этих целей пригоден приобретаемый предприятиями для технических нужд этиловый спирт.

Отмечается, что производители антисептиков будут обязаны передавать в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) данные об объемах готовой продукции, а также о количестве затраченного сырья.

Проект постановления в настоящее время находится на межведомственном согласовании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выбрать антисептик.

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