МВД России перепрофилировало ведомственное предприятие под производство СИЗ
Теперь на месте, где ранее производилось форменное обмундирование, начнут шить медицинские маски и одноразовые халаты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun; МВД РФ
Ввиду сложной экономической и эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса МВД России приняло решение переоборудовать одно из своих ведомственных предприятий под производство средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом в четверг, 30 апреля, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Руководством МВД России принято решение о перепрофилировании ФГУП „Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 Министерства внутренних дел Российской Федерации“, расположенного в Астраханской области, под производство медицинских масок и халатов. Ранее данное предприятие осуществляло производство специализированной продукции, форменного обмундирования, а также проведение опытно-конструкторских работ», — отметила Волк.
Представитель МВД РФ уточнила, что организация уже получила все необходимые разрешения на трудовую деятельность по новому профилю, а также регистрационное удостоверение Росздравнадзора на создание одноразовых масок и изолирующих халатов для защиты от инфекции COVID-19. Кроме того, в ближайшее время на имя компании должно быть выписано и удостоверение, разрешающее производство изолирующих костюмов. Они также предназначены для одноразового использования.
«Министерством внутренних дел разработан план по производству средств индивидуальной защиты и их распределению по подразделениям ведомства. Первая партия медицинских масок уже направлена в Управление МВД России по Волгоградской области», — подытожила Ирина Волк.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба решила проводить ежедневный мониторинг в аптеках России, на предмет завышения цен на медицинские маски из-за ситуации с COVID-19.
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