МВД России перепрофилировало ведомственное предприятие под производство СИЗ

Ввиду сложной экономической и эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса МВД России приняло решение переоборудовать одно из своих ведомственных предприятий под производство средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом в четверг, 30 апреля, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Руководством МВД России принято решение о перепрофилировании ФГУП „Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 Министерства внутренних дел Российской Федерации“, расположенного в Астраханской области, под производство медицинских масок и халатов. Ранее данное предприятие осуществляло производство специализированной продукции, форменного обмундирования, а также проведение опытно-конструкторских работ», — отметила Волк.

Представитель МВД РФ уточнила, что организация уже получила все необходимые разрешения на трудовую деятельность по новому профилю, а также регистрационное удостоверение Росздравнадзора на создание одноразовых масок и изолирующих халатов для защиты от инфекции COVID-19. Кроме того, в ближайшее время на имя компании должно быть выписано и удостоверение, разрешающее производство изолирующих костюмов. Они также предназначены для одноразового использования.

«Министерством внутренних дел разработан план по производству средств индивидуальной защиты и их распределению по подразделениям ведомства. Первая партия медицинских масок уже направлена в Управление МВД России по Волгоградской области», — подытожила Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба решила проводить ежедневный мониторинг в аптеках России, на предмет завышения цен на медицинские маски из-за ситуации с COVID-19.

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