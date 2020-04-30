МВД России перепрофилировало ведомственное предприятие под производство СИЗ

Теперь на месте, где ранее производилось форменное обмундирование, начнут шить медицинские маски и одноразовые халаты.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun; МВД РФ

Ввиду сложной экономической и эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса МВД России приняло решение переоборудовать одно из своих ведомственных предприятий под производство средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом в четверг, 30 апреля, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Руководством МВД России принято решение о перепрофилировании ФГУП „Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 Министерства внутренних дел Российской Федерации“, расположенного в Астраханской области, под производство медицинских масок и халатов. Ранее данное предприятие осуществляло производство специализированной продукции, форменного обмундирования, а также проведение опытно-конструкторских работ», — отметила Волк.

Представитель МВД РФ уточнила, что организация уже получила все необходимые разрешения на трудовую деятельность по новому профилю, а также регистрационное удостоверение Росздравнадзора на создание одноразовых масок и изолирующих халатов для защиты от инфекции COVID-19. Кроме того, в ближайшее время на имя компании должно быть выписано и удостоверение, разрешающее производство изолирующих костюмов. Они также предназначены для одноразового использования.

«Министерством внутренних дел разработан план по производству средств индивидуальной защиты и их распределению по подразделениям ведомства. Первая партия медицинских масок уже направлена в Управление МВД России по Волгоградской области», — подытожила Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба решила проводить ежедневный мониторинг в аптеках России, на предмет завышения цен на медицинские маски из-за ситуации с COVID-19.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.69
-0.88 80.05
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:56
«Девушка Бонда»: певица Zivert задумалась о кинокарьере
11:47
Россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа выделят дополнительные средства
11:41
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра Кокорина и Павла Мамаева
11:32
Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян во время самоизоляции
11:24
Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в лаборатории «Вектор»
11:20
МВД России перепрофилировало ведомственное предприятие под производство СИЗ

Сейчас читают

Не узнать! Солистка Little Big показала, как выглядела до феноменального похудения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Мужчины Ольги Бузовой: полный список

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок