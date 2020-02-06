Массовые проверки начались в аптеках по всей России

В России из-за нехватки медицинских масок люди массово скупают строительные респираторы. Между тем в аптеках по всей стране начались тотальные проверки. Федеральная антимонопольная служба мониторит — не завышают ли предприниматели цены на медицинские маски на фоне мировых новостей о коронавирусе.

Рейды проходят во всех регионах страны. В Петербурге уже проверили 29 аптечных сетей. В большинстве — цены выросли.

«Повышение цен составило от двух до 30% в зависимости от поставщика. То есть, сейчас я могу сказать, что мы изучаем саму цепочку — по каким ценам получают аптеки, и по каким ценам они продают, на каком этапе у нас возникает завышение цен», — сообщила руководитель пресс-службы УФАС по Санкт-Петербургу Марина Нериновская.

Накануне Владимир Путин призвал принять самые жесткие меры в отношении тех организаций, которые спекулируют на смертельном вирусе. Мониторинг решено проводить каждый день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, нужно отнимать лицензии у аптечных сетей, наживающихся на коронавирусе.