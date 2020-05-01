Несмотря на сложную обстановку в мире из-за распространения коронавируса, большинство россиян все же верят, что смогут в 2020 году отдохнуть на заграничных курортах. К такому выводу пришли аналитики компании Ozon.Travel после проведенного соцопроса среди тысячи пользователей ресурса.

«85% опрошенных надеются совершить поездки в 2020 году, причем большинство рассчитывает на путешествия этой осенью, а 10% самых оптимистичных респондентов — уже в августе. В первую очередь, наши соотечественники хотели бы отправиться на море», — заявили представители организации.

Кроме того, уточняется, что 60% заядлых путешественников-оптимистов по окончании самоизоляции мечтают рвануть в Европу, а еще 15% — в Азию. Самые популярные туристические направления у россиян сегодня — Турция, Испания, Италия, Греция и Таиланд.

Немаловажно, что примерно 40% респондентов здраво оценивают ситуацию и рассчитывают лишь на туры по стране. Так, подавляющее большинство из них — 55% — намерены в первую очередь посетить Крымский полуостров и Краснодарский край. А еще 15% будут рады отправиться в путешествие в Санкт-Петербург, на Алтай или даже в Калининград.

«Около 15% всех опрошенных сообщили, что не планируют путешествия в 2020 году. Большинство из них отказались от поездок по материальным обстоятельствам. Также часть респондентов не верит, что в ближайшем будущем пандемия пойдет на спад и границы откроют», — подытожили эксперты Ozon.Travel.

В заключение аналитики ресурса лишь добавили, что в целом россияне позитивно смотрят на будущее после коронавируса и только 1% граждан не верит в окончание пандемии. Это часть населения готова сидеть дома сколько угодно, лишь бы не заразиться неизвестной инфекцией.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, какие страны Европы с нетерпением ждут российских туристов после окончания пандемии COVID-19.

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