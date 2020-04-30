Песков допустил возможность выплаты прямой материальной помощи россиянам
Представитель Кремля отметил, что данная мера может быть обусловлена необходимостью поддержать экономическую жизнь страны.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире международного русскоязычного телеканала допустил возможность выплаты прямой материальной помощи россиянам.
По словам представителя Кремля, власти могут предпринять подобные меры в рамках поддержки экономической жизни страны.
«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше… Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это», — цитирует Дмитрий Пескова ФАН.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пандемия коронавируса привела к снижению зарплат во многих российских компаниях малого и среднего бизнеса. По данным экспертов Сбербанка, в большей степени это коснулось организаций в сферах спорта, отдыха и развлечений.
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