Кайли Дженнер уличили в ретуши фигуры на снимке в бассейне
Младшая из семейства Кардашьян выложила в Instagram знойный кадр, на котором поклонники заметили следы фотошопа.
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Фото, видео: Instagram @kyliejenner
Снимок Кайли Дженнер из фотосессии в бассейне вызвал шквал критики в социальных сетях. Американскую звезду реалити-шоу и самую молодую в мире миллиардершу обвинили в ретуши фигуры.
Накануне младшая из семьи Кардашьян опубликовала в Instagram кадр в мини-бикини, который сделали в новом доме Дженнер в престижном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз. Прежде там жил поп-король Майкл Джексон. Звезда приобрела роскошный особняк за 35 миллионов долларов, сообщает РЕН ТВ.
Выкладывая снимки из бассейна, Кайли не заметила, как оставила следы коррекции. Зато на это обратили внимание поклонники. В комментариях к посту модели пользователи указали на неестественный изгиб края бассейна. Фолловеры указали бизнес-леди, что скрывая нюансы своего тела, она подает плохой пример. Ведь если миллиардерша склонна применять фотошоп, в остальных девушках и подавно могут развиться комплексы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кайли Дженнер застали врасплох босиком и без мейкапа.
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