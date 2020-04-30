Снимок Кайли Дженнер из фотосессии в бассейне вызвал шквал критики в социальных сетях. Американскую звезду реалити-шоу и самую молодую в мире миллиардершу обвинили в ретуши фигуры.

Накануне младшая из семьи Кардашьян опубликовала в Instagram кадр в мини-бикини, который сделали в новом доме Дженнер в престижном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз. Прежде там жил поп-король Майкл Джексон. Звезда приобрела роскошный особняк за 35 миллионов долларов, сообщает РЕН ТВ.

Instagram @kyliejenner

Выкладывая снимки из бассейна, Кайли не заметила, как оставила следы коррекции. Зато на это обратили внимание поклонники. В комментариях к посту модели пользователи указали на неестественный изгиб края бассейна. Фолловеры указали бизнес-леди, что скрывая нюансы своего тела, она подает плохой пример. Ведь если миллиардерша склонна применять фотошоп, в остальных девушках и подавно могут развиться комплексы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кайли Дженнер застали врасплох босиком и без мейкапа.