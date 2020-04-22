Молодая миллиардерша выбежала за чипсами из внедорожника и угодила в объятия папарацци.

«Да здравствует макияж»: Кайли Дженнер застали врасплох босиком и без мейкапа

Фото: Zuma\TASS

Самая молодая миллиардерша в мире 22-летняя Кайли Дженнер удивила фанатов не на шутку, когда решила совершить марш-бросок за чипсами от внедорожника к магазину. Ее заметили папарацци и запечатлели незабываемый образ, в котором она ненароком предстала на публике. Как пишет издание Hollywood Life, модель была замечена босиком, в спортивном костюме и без накладных волос и макияжа.

 
 
 
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Фото тут же утекли в сеть, где их принялись обсуждать поклонники. Они пришли в замешательство, увидев, как на самом деле выглядит их кумир.

«Когда было сделано фото?!»

«Это апрель 2020? Она выглядит слишком натурально, слишком бледно. Да здравствует макияж!»

«Банально», — разочарованно писали фанаты.

Обычно модель любит баловать своих почитателей более изысканными образами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кайли Дженнер предстала перед поклонниками в экстремальном боди. Но тогда девушке тоже не повезло: ее страницу в Instagram атаковали спамеры.

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