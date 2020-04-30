Чуть более часа назад в Ленинградской области закрылись торговые точки в 14 из 17 районов региона и атомграда Сосновый Бор. На дезинфекцию. В карантинном списке более 50 населенных пунктов, расположенных вокруг Петербурга, а также на традиционных «садовых» направлениях.

Тотальную дезинфекцию продолжительностью в шесть часов устраивают, чтобы пропустить без скопления в магазинах волну дачников, которые перебираются за город на майские выходные. Надо быть готовым, что уже на месте отдыха будут ждать и другие санэпид сюрпризы, особенно, если дача — в другом регионе.

Как открыть сезон правильно — расскажет Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян соблюдать самоизоляцию.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112