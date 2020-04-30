На дезинфекцию закрылись торговые точки в 14 районах Ленобласти
Тотальную дезинфекцию продолжительностью в шесть часов устраивают, чтобы пропустить без скопления в магазинах волну дачников, которые перебираются за город на майские выходные.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Черникова Татьяна; 5-tv.ru
Чуть более часа назад в Ленинградской области закрылись торговые точки в 14 из 17 районов региона и атомграда Сосновый Бор. На дезинфекцию. В карантинном списке более 50 населенных пунктов, расположенных вокруг Петербурга, а также на традиционных «садовых» направлениях.
Тотальную дезинфекцию продолжительностью в шесть часов устраивают, чтобы пропустить без скопления в магазинах волну дачников, которые перебираются за город на майские выходные. Надо быть готовым, что уже на месте отдыха будут ждать и другие санэпид сюрпризы, особенно, если дача — в другом регионе.
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