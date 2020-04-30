Тотальную дезинфекцию продолжительностью в шесть часов устраивают, чтобы пропустить без скопления в магазинах волну дачников, которые перебираются за город на майские выходные.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Черникова Татьяна; 5-tv.ru

Чуть более часа назад в Ленинградской области закрылись торговые точки в 14 из 17 районов региона и атомграда Сосновый Бор. На дезинфекцию. В карантинном списке более 50 населенных пунктов, расположенных вокруг Петербурга, а также на традиционных «садовых» направлениях.

Тотальную дезинфекцию продолжительностью в шесть часов устраивают, чтобы пропустить без скопления в магазинах волну дачников, которые перебираются за город на майские выходные. Надо быть готовым, что уже на месте отдыха будут ждать и другие санэпид сюрпризы, особенно, если дача — в другом регионе.

Как открыть сезон правильно — расскажет Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян соблюдать самоизоляцию.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Стали известны результаты теста на коронавирус у вице-премьера Хуснуллина
22:22
Еще 47 человек с диагнозом коронавирус скончались в Москве
22:11
Батрутдинов признался, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал
22:00
«Ситуация находится под контролем»: политолог о работе кабмина в период болезни Мишустина
21:53
Член Совета по правам человека о встрече Путина с волонтерами: в других странах такого нет
21:43
Как укрепить иммунитет в период самоизоляции — советы гастроэнтеролога

Сейчас читают

Пять пар российских актеров, похожих между собой, как будто братья-близнецы
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок