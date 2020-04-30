Политолог: Путин в период борьбы с коронавирусом действует как моральный лидер

Президент России Владимир Путин в условиях предельной мобилизации усилий государства по борьбе с распространением коронавируса в режиме онлайн проводит встречи с различными группами населения из разных регионов, чтобы решать возникающие на местах проблемы. Так прокомментировал политолог Андрей Кошкин видеоконференцию главы государства с участниками общероссийской акции «Мы вместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.

«Прежде всего надо сказать, что Владимир Владимирович показывает пример всей вертикали власти, всем сотрудникам исполнительных органов, как необходимо вести диалог с народом, диалог с обществом. Он постоянно находится в режиме обмена суждениями, рассказывает о тех мерах поддержки, которые предпринимаются и правительством. Обозначаются главные направления, которые обеспечивают, прежде всего, сохранность здоровья россиян», — отметил политолог.

По мнению доктора политических наук, инициатива президента предоставлять гранты волонтерам и социально ориентированным НКО крайне важна, поскольку они сегодня необходимы нашему обществу.

Кошкин отметил, что глава государства вполне доступно и открыто объясняет сложности, с которыми могут столкнуться россияне, но постоянно предлагает меры, позволяющие их преодолеть.

«Это характеризует его как морального лидера страны, который находится в гуще масс, живет теми чувствами и переживаниями, которые сегодня свойственны для всех нас. Находится опорой для всех нас в трудную минуту», — считает Кошкин.

Еще 20 февраля 2020 года, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Путин отметил важность консолидации общества для успешной реализации целей развития страны, хотя речи о пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер не было.

Как передавал 5-tv.ru, Владимир Путин предложил распространить на волонтеров программу поддержки для медиков.