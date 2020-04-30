Стали известны результаты теста на коронавирус у вице-премьера Хуснуллина
Накануне Михаил Мишустин проинформировал Владимира Путина о том, что у него выявили коронавирус.
Фото: www.globallookpress.com / Russian Government
Тест на коронавирус у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина показал отрицательный результат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
Отмечается, что у главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова COVID-19 также не выявлен. Об этом свидетельствуют результаты теста, которые стали известны сегодня утром.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у премьер-министра РФ Михаила Мишустина тест на коронавирус показал положительный результат. Глава правительства проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании сразу, как только пришли анализы. В ближайшее время глава кабмина будет находиться под наблюдением врачей.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
52%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?