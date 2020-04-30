Стали известны результаты теста на коронавирус у вице-премьера Хуснуллина

Тест на коронавирус у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина показал отрицательный результат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Отмечается, что у главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова COVID-19 также не выявлен. Об этом свидетельствуют результаты теста, которые стали известны сегодня утром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у премьер-министра РФ Михаила Мишустина тест на коронавирус показал положительный результат. Глава правительства проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании сразу, как только пришли анализы. В ближайшее время глава кабмина будет находиться под наблюдением врачей.

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