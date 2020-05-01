Моногамия не является отличительной чертой некоторых представителей сильного пола, а среди творческих людей и подавно.

Российские знаменитости, поменявшие молодых жен на еще более юных

Фото: Instagram @asmuskristina, @meladzemusic; РИА Новости / Владимир Трефилов, Екатерина Чеснокова, www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Мужчины часто влюбляются в молодых и сексуальных барышень. А что уж говорить о любвеобильных знаменитостях. Мы составили список российских звезд, которые ушли от и без того молодых супруг к еще более юным девушкам.

Сергей Шнуров

Пара лидера группировки «Ленинград» и его избранницы Матильды казалась одной из самых красивых и крепких в отечественном шоу-бизнесе. С 33-летней супругой Сергей Шнуров будто бы помолодел: стал стильно одеваться, делать модные стрижки, перестал злоупотреблять ненормативной лексикой… Вот только через несколько лет семейной жизни мужчина предпочел уйти к Ольге Абрамовой — девушка на пять лет моложе Матильды.

globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Гарик Харламов

Первой женой популярного комика была 35-летняя Юлия Лещенко. Однако пара жила вместе недолго, вскоре Гарик Харламов повстречался с 32-летней актрисой Кристиной Асмус. У знаменитостей родился ребенок и кажется, что они действительно счастливы вместе.

Instagram @asmuskristina

Константин Меладзе

Известный продюсер много лет прожил в браке с Яной Сумм, которая была младше него на 12 лет. Однако позже Константин Меладзе всей душой прикипел к экс-солистке группы «ВИА Гра» Вере Брежневой. Поп-дива младше своего избранника на 18 лет.

Instagram @meladzemusic

Владимир Кузьмин

Известный исполнитель 17 лет состоял в отношениях с красавицей Екатериной, которая была младше него на 27 лет. Однако спустя почти двадцать лет брака пара решила развестись. Теперь избранницей певца стала девушка, которая моложе него аж на 36 лет!

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Владимир Вдовиченков

Звезда сериала «Бригада» долгое время состоял в браке с Ольгой Филипповой. Девушка была моложе актера на шесть лет. У пары родился ребенок, однако это не остановило артиста, и он решил уйти из семьи к коллеге по цеху Елене Лядовой. Сейчас влюбленные стараются наслаждаться исключительно обществом друг друга и скрывают подробности личной жизни. Актриса младше своего избранника почти на десять лет.


РИА Новости / Владимир Трефилов

Ранее 5-tv.ru писал про пять пар российских актеров, похожих между собой, как будто братья-близнецы.

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