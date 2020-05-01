Житель Кубани, вернувшийся из Петербурга, отказался сдавать тест на COVID и нагрубил медикам

Медики во время визита к жителю Кубани, приехавшему из Петербурга, столкнулись с агрессией. Мужчина наотрез отказывался сдавать анализ на коронавирус и снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

«При попытке медиков взять биоматериал 27 апреля пациент в грубой форме отказался от процедуры, хамил медицинским сотрудникам, снимал происходящее на камеру мобильного телефона, впоследствии выложил видеозапись в сеть интернет», — сообщили в Оперативном штабе региона.

Уговорить агрессивного гражданина сдать анализ, утвержденный Роспотребнадзором, врачам так и не удалось. Тбилисская ЦРБ обратилась в полицию по факту случившегося. В настоящий момент правоохранители готовят иск в суд для принудительного взятия анализов. Мужчину могут привлечь к административной ответственности в случае неповиновения.

По данным оперштаба, в Краснодарском крае 1017 инфицированных COVID-19, скончались 20 человек, 251 — полностью выздоровели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назван источник коронавируса в НИИ Вредена, где заболели 300 человек.

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