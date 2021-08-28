ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами

|
Валентин Черников
3 421

Эти дамы легко уведут мужа из семьи, если не знать их слабые места.

ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами

Фото: www.globallookpress.com / Adrian Lander

Прирожденных разлучниц можно отличить по знаку зодиака. Вариантов немного — всего четыре, утверждают астрологи. Но еще важнее — знать, как дать отпор каждой из них. Ведь вероятность, что они уведут чужих мужей, довольно высока.

Женщина-Овен самоуверенная и целеустремленная. Если она ставит себе задачу отбить мужчину у соперницы, это рано или поздно произойдет. Есть один способ, как с ней бороться: нужно ее разозлить. Тогда она покажет себя в самом невыгодном свете.

Примерно так же нужно действовать с разлучницей под знаком Рак. Часто она выдает себя за ангела во плоти, заставляя мужчину чувствовать рядом с ней себя силачом. Чтобы избавиться от этой персоны, можно ее спровоцировать. Маска слетит, и проявится ее истинная природа.

Даме, рожденной под созвездием Близнецов, легко заполучить желаемого мужчину. Для этого она может использовать все свое обаяние. Но с такой же легкостью эта обольстительница может его оставить. Она переключится на другого, если увидит, что за ухажера идет долгая и упорная борьба.

Сложнее придется с Тельцом. Она женственна, элегантна, ухожена. А ее главный козырь — стратегия. Провокации и силовые методы в случае с ней не помогут, здесь нужна хитрость. Важно знать, что ее ходы повторяются. Отсюда можно предугадать ее следующий шаг.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТОП-5 имен женщин, которые чаще других становятся разлучницами.

+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.99
0.25 87.03
-0.03
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами

Последние новости

18:14
Ты календарь переверни: нумеролог перечислила самые опасные даты сентября
18:09
Драпеко об умершем актере Громадском: «Все время о ком-то заботился»
17:29
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами
17:06
Умер народный артист РСФСР Роман Громадский
16:59
Участники Russian Creative Week обсудили эволюцию работы сценариста
16:44
ТОП-5 ужасно раздражающих вещей, которые делают все влюбленные пары

Сейчас читают

Паралимпиада-2021: медальный зачет Игр-2020 в Токио по итогам 28 августа
Умер народный артист РСФСР Роман Громадский
Ученые обнаружили необычную пользу кофе для сердца
Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе
Рунический гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака