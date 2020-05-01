Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Дипломаты отметили, что Госдеп предпринял попытку предать забвению вклад СССР в Победу над фашизмом.

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Фото, видео: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС; Facebook / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Российское диппредставительство в Вашингтоне призвало США не искажать историю Второй мировой войны. Представители посольства на странице в Facebook указали, что государственный департамент Соединенных Штатов предпринял очередную попытку предать забвению вклад СССР в победу над фашизмом.

«В 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении холокоста», — говорится в сообщении.

Facebook / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Дипломаты отметили, что американской стороне необходимо отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ.

Причиной критики послужили планы Госдепа о финансировании программы сомнительного исторического содержания. На сайте посольства США в Венгрии было опубликовано сообщение о проведении конкурса проектов, в ходе которого предлагается рассказать о сопротивлении, жестокости и сотрудничестве в ходе Второй мировой войны и под «тиранией СССР».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росархив опубликует данные о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны.

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