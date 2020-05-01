Крис Пратт предложил фанатам стать пищей для динозавров в «Мире Юрского периода»
Актер принял эстафету Джастина Бибера в благотворительном челлендже.
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Фото, видео: Instagram @prattprattpratt; www.globallookpress.com / Richard Goldschmidt
В третьей части «Мира Юрского периода» может принять участие любой желающий. Об этом объявил исполнитель главной роли в картине Крис Пратт. На своей странице в Instagram актер запустил конкурс для подписчиков. Победившие в нем смогут появиться в ленте и стать пищей для динозавров. Для этого им нужно пожертвовать десять долларов на сайте All In Challenge.
По условиям Пратта, в фильм попадут двое. Одним из низ станет тот, кто пожертвует на благотворительные цели самую большую сумму. Второго выберут путем лотереи. Звезда «Стражей Галактики» обещал, что победителей конкурса не вырежут из фильма, и они смогут вписать свои имена в историю мирового кинематографа.
Объявление Пратта стало ответом на призыв Джастина Бибера. Ранее певец также принял участие в благотворительной акции All In Challenge. Ее участники занимаются сбором средств на продукты для детей и пожилых людей, испытывающих нужду из-за пандемии коронавируса. Пратт, в свою очередь, передал эстафету своим коллегам по фильмам студии Marvel — членам команды «Мстителей»: Тору, Железному человеку и Капитану Америке, а в миру Крису Хемсворту, Роберту Дауни-младшему и Крису Эвансу.
Ранее 5-tv.ru писал, что французские каскадеры сняли челлендж о борьбе с коронавирусом.
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