Наступили долгожданные майские праздники! Правда, из-за режима самоизоляции россияне вынуждены забыть про вылазки на природу, а также про вкусный шашлык, приготовленный на костре.

Однако все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, уверяет знаменитый шеф-повар, бренд-шеф ресторанов «Ваще огонь»&«Robbi» Марк Стаценко. В беседе с 5-tv.ru гуру кулинарии открыл несколько секретов, как приготовить в домашних условиях нежное и сочное мясо, не уступающее по вкусу шашлыку, поджаренному над открытым огнем.

«Скажу честно: замены открытому огню не существует. Но чтобы сделал я. Если у вас есть дома балкон, то смело ставьте столик, возьмите электрический мангал и готовьте там шашлыки. Это будет классно, вкусно и здорово. И на электрический мангал, кстати, можно положить ольховую щепу, которая предварительно замочена в холодной воде минут на десять. Она даст приятный аромат копчения», — заметил Стаценко.

В случае, если балкона в квартире нет, можно обойтись грилем или даже обычной сковородой. Главное — жарить мясо не большими кусками, а сделать мини-порции. Обязательно при этом заранее подготовить продукт: замариновать говядину, свинину или баранину в соевом соусе со специями и травами.

«Сделайте маленькие шашлычки на палочках, вкусно замаринуйте соевым соусом с небольшим количеством тимьяна или, может быть, розмарина. И пусть у вас будут маленькие шашлычки, вкусные, но в яркой семейной обстановке. Потому что, повторюсь, замены огню, к сожалению, не существует», — подытожил шеф-повар.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем еще можно заменить майский шашлык в условиях самоизоляции.