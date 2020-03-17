Любовь Толкалина раскрыла аномалию своего тела

Телесная аномалия Любови Толкалиной чуть не привела ее на операционный стол. Об этом актриса рассказала в интервью «Собеседнику». По словам звезды, у нее с рождения есть лишние ребра.

«Они растут как дерево, что провоцирует невралгию. Мне говорили, что можно оперировать, но я побоялась за сердце. Поэтому стала заниматься не фитнесом, а йогой», — призналась Толкалина.

С тех пор физиологическая особенность не докучала артистке. Внешне наличие лишних ребер тоже не заметно, поэтому Любовь не стесняется демонстрировать другим свое стройное тело. Комплексов в этой части звезда не испытывала никогда. В том же интервью она сделала еще одно признание: на первом курсе ВГИКа Толкалина снялась для журнала Playboy. На такой шаг студентка отважилась после инцидента на свой день рождения.

«Мы отмечали в аудитории института. Кто-то из моих друзей схватил со стены огнетушитель и залил весь этаж, паркет испортил. После всех разбирательств меня перевели на платное отделение, к тому же надо было оплатить испорченный паркет», — вспомнила Толкалина.

Гонорара от съемок для эротического издания хватило, чтобы возместить ущерб и оплатить год учебы в вузе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина объявила о своем замужестве.