COVID-19 не страшен: солистка Little Big отмечает день рождения в компании друзей
Софья Таюрская сделала исключение ради торжественного повода и собрала всех близких и родных в собственном доме.
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Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya
Сегодня, 1 мая, свой 29-й день рождения отмечает солистка популярной музыкальной группы Little Big Софья Таюрская. Несмотря на режим самоизоляции и большую угрозу заражения коронавирусом певица пригласила на вечеринку по случаю праздника массу друзей. И, кажется, никто не отказался.
«День Рождения начался просто супер! Спасибо всем за поздравления! Ребята устроили мне квест: по всему дому были записки с подсказками! Я ходила тут, искала. Это было очень весело и круто! Ой, какие у меня крутые ребята!» — восторженно рассказывала фолловерам Софья в одном из сторис в Instagram.
Кроме того, друзья и коллеги звезды вручили имениннице массу подарков. Таюрская призналась, что по нраву пришелся каждый, но несколько она все же выделила особенно.
«Вы посмотрите, какие крутые фартуки мне подарил Николай Николаевич! Это просто супер! Теперь я не буду вся в муке!» — смеясь заявила певица.
Несмотря на то, что бурная вечеринка в честь именинницы в самом разгаре, ей продолжают присылать поздравительные открытки те, кто побоялся нарушить запрет и выйти из дома в разгар пандемии. Однако на самоизолировавшихся Софья, кажется, ничуть не обижена.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что нельзя делать в период самоизоляции, чтобы не нарваться на штрафы.
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