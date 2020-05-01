Опра Уинфри в самоизоляции оказалась беспомощна без прислуги
Самая богатая телеведущая не смогла справиться с домашними делами.
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Фото, видео: Instagram @oprah
Популярная американская телеведущая Опра Уинфри в самоизоляции вынуждена сама справляться с домашними делами. Она выложила в Instagram видео, на котором пытается правильно застелить постель. Опра старается заправить одеяло в пододеяльник, однако у нее это никак не получается.
«У кого-нибудь возникают сложности с заправкой пухового одеяла в пододеяльник? Должен быть метод, о котором мне не известно», — написала Опра Уинфри.
Подписчики тут же решили помочь телеведущей советами, как справиться с этой непростой задачей.
«Я беру два угла, в их внутреннюю сторону заправляю пододеяльник, потом беру углы и стою на кровати, позволяя ему упасть в одеяло»;
«Вы должны вывернуть пододеяльник наизнанку и заправить, затем растянуть его внутри»;
«Положите пуховое одеяло внутрь пододеяльника, закройте застежку-молнию или пуговицы и сделайте несколько встряхиваний и один последний бросок в воздухе… и все!» — поспешили объяснить пользователи.
Опра Уинфри прославилась после выпуска телепроекта «Шоу Опры Уинфри». Именно благодаря ему она стала самой известной и самой богатой женщиной в мире. Также Опра основала медиа-компанию Harpo Entertainment Group, которая занимается производством телевизионных программ и документальных фильмов. В 2000 году телеведущая выпустила собственный журнал O, The Oprah Magazine, ставший одним из самых популярных. Помимо этого, Опра открыла свой ресторан и занимается благотворительностью.
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