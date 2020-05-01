Опра Уинфри в самоизоляции оказалась беспомощна без прислуги

Самая богатая телеведущая не смогла справиться с домашними делами.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @oprah

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри в самоизоляции вынуждена сама справляться с домашними делами. Она выложила в Instagram видео, на котором пытается правильно застелить постель. Опра старается заправить одеяло в пододеяльник, однако у нее это никак не получается.

«У кого-нибудь возникают сложности с заправкой пухового одеяла в пододеяльник? Должен быть метод, о котором мне не известно», — написала Опра Уинфри.

Instagram @oprah

Подписчики тут же решили помочь телеведущей советами, как справиться с этой непростой задачей.

«Я беру два угла, в их внутреннюю сторону заправляю пододеяльник, потом беру углы и стою на кровати, позволяя ему упасть в одеяло»;

«Вы должны вывернуть пододеяльник наизнанку и заправить, затем растянуть его внутри»;

«Положите пуховое одеяло внутрь пододеяльника, закройте застежку-молнию или пуговицы и сделайте несколько встряхиваний и один последний бросок в воздухе… и все!» — поспешили объяснить пользователи.

Опра Уинфри прославилась после выпуска телепроекта «Шоу Опры Уинфри». Именно благодаря ему она стала самой известной и самой богатой женщиной в мире. Также Опра основала медиа-компанию Harpo Entertainment Group, которая занимается производством телевизионных программ и документальных фильмов. В 2000 году телеведущая выпустила собственный журнал O, The Oprah Magazine, ставший одним из самых популярных. Помимо этого, Опра открыла свой ресторан и занимается благотворительностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес опубликовала трогательный ролик о влиянии COVID-19 на человечество.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами

Последние новости

16:50
COVID-19 не страшен: солистка Little Big отмечает день рождения в компании друзей
16:41
Биография Андрея Белоусова: что известно об и. о. премьер-министра России
16:33
Екатерина Зуева в образе секси-школьницы готова поиграть — фанаты в восхищении!
16:28
Вассерман о сожжении радикалами людей в Одессе: «Заранее перерезали пожарные шланги»
16:21
Китайцы рассказали, откуда у русских «неукротимость»
16:00
Опра Уинфри в самоизоляции оказалась беспомощна без прислуги

Сейчас читают

«Уныние вам не грозит!» — диетолог о том, как правильно питаться в самоизоляции
«Важно сопротивляться»: психолог назвала общие черты жертв домашнего насилия
Пресс-секретарь Мишустина рассказал, с кем премьер-министр контактировал в последнее время

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок