Опра Уинфри в самоизоляции оказалась беспомощна без прислуги

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри в самоизоляции вынуждена сама справляться с домашними делами. Она выложила в Instagram видео, на котором пытается правильно застелить постель. Опра старается заправить одеяло в пододеяльник, однако у нее это никак не получается.

«У кого-нибудь возникают сложности с заправкой пухового одеяла в пододеяльник? Должен быть метод, о котором мне не известно», — написала Опра Уинфри.

Instagram @oprah

Подписчики тут же решили помочь телеведущей советами, как справиться с этой непростой задачей.

«Я беру два угла, в их внутреннюю сторону заправляю пододеяльник, потом беру углы и стою на кровати, позволяя ему упасть в одеяло»;

«Вы должны вывернуть пододеяльник наизнанку и заправить, затем растянуть его внутри»;

«Положите пуховое одеяло внутрь пододеяльника, закройте застежку-молнию или пуговицы и сделайте несколько встряхиваний и один последний бросок в воздухе… и все!» — поспешили объяснить пользователи.

Опра Уинфри прославилась после выпуска телепроекта «Шоу Опры Уинфри». Именно благодаря ему она стала самой известной и самой богатой женщиной в мире. Также Опра основала медиа-компанию Harpo Entertainment Group, которая занимается производством телевизионных программ и документальных фильмов. В 2000 году телеведущая выпустила собственный журнал O, The Oprah Magazine, ставший одним из самых популярных. Помимо этого, Опра открыла свой ресторан и занимается благотворительностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес опубликовала трогательный ролик о влиянии COVID-19 на человечество.