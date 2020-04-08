Дженнифер Лопес опубликовала трогательный ролик о влиянии COVID-19 на человечество

Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram ролик о пандемии COVID-19, главный посыл которого — «оставайся дома». Главную роль в видео сыграл мотивационный оратор и хип-хоп исполнитель Ричард Уильямс, более известный под сценическим псевдонимом Prince Ea.

Создатели проекта призвали людей во всем мире объединиться в борьбе с пандемией коронавируса. Они показали трогательные кадры, на которых люди чествуют медиков за самоотверженную работу, поют с балконов, оказывают друг другу поддержку и объединяются.

«Единственное лекарство от страха — любовь», — сказал Ричард Уильямс.

В конце мотивационного ролика на заставке экрана появляется надпись: оставайся дома, береги себя, не паникуй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 7 Апр 2020 в 9:38 PDT

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева обратилась к россиянам, записав эмоциональный ролик, в котором призвала соблюдать условия самоизоляции. Вот только вместо мотивационных трогательных реплик телеведущая использовала нецензурную лексику.