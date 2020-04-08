Дженнифер Лопес опубликовала трогательный ролик о влиянии COVID-19 на человечество
Один из девизов видео: «Единственное лекарство от страха — любовь».
Фото: Zuma\TASS
Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram ролик о пандемии COVID-19, главный посыл которого — «оставайся дома». Главную роль в видео сыграл мотивационный оратор и хип-хоп исполнитель Ричард Уильямс, более известный под сценическим псевдонимом Prince Ea.
Создатели проекта призвали людей во всем мире объединиться в борьбе с пандемией коронавируса. Они показали трогательные кадры, на которых люди чествуют медиков за самоотверженную работу, поют с балконов, оказывают друг другу поддержку и объединяются.
«Единственное лекарство от страха — любовь», — сказал Ричард Уильямс.
В конце мотивационного ролика на заставке экрана появляется надпись: оставайся дома, береги себя, не паникуй.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева обратилась к россиянам, записав эмоциональный ролик, в котором призвала соблюдать условия самоизоляции. Вот только вместо мотивационных трогательных реплик телеведущая использовала нецензурную лексику.
- 9 апр
- В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
- 9 апр
- Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
- 9 апр
- Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
- 9 апр
- «Добро пожаловать»: в сети создали виртуальный православный храм
- 9 апр
- Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
- 9 апр
- Является ли автомобиль переносчиком коронавируса?
- 9 апр
- США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
- 9 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 апреля
- 9 апр
- Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?
- 9 апр
- «Пойду вынесу мусор» — россияне приняли участие в модном челледже
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?