Ивлеева показала уморительное видео с незнакомцем, заснувшим у нее на груди

В самоизоляции звезда развлекается разбором архивных роликов.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Настя Ивлеева в самоизоляции решила развлечь себя разбором архивных роликов. Ведущая опубликовала в Instagram множество видео, снятых в течение последних нескольких лет во время путешествий. На одном из них теледива запечатлена на морской экскурсии. На кадрах видно, как на звезду забавным образом наваливается спящий мужчина.

«Если шо, я его не знала!» — шутливо подписала пост знаменитость.

Instagram @_agentgirl_

29-летняя ведущая обожает делиться с подписчиками юмористическим контентом. Например, на 30 день самоизоляции Настя Ивлеева порадовала фанатов уморительным видео, в котором она пытается влезть в свои старые лосины. Так, звезда решила высмеять насущную проблему — люди, оставшись дома один на один с холодильником, увы, толстеют.

Однако не одним только юмором славится аккаунт Насти Ивлеевой. Знаменитость по праву можно считать королевой экстремальных челленджей. Недавно она из-за спора с Тимати решилась нарисовать картину… голой грудью. А до этого в прямом эфире ведущая вместе с Егором Кридом вывалили себе на головы майонез со шпротами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о забавных роликах, которые создали звезды в сети. Сначала Ольга Бузова искупалась в ванной с дошираком, потом Ивлеева сделала пародию на увиденное, а затем Ксения Собчак раскритиковала обеих за глупое поведение.

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