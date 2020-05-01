Ровно 75 лет назад Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса стали первыми городами-героями
Москва получила это звание спустя 20 лет.
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Приказом № 20 Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина 1 мая 1945 года первыми городами-героями Советского Союза названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса.
Это звание — высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов Советского Союза, прославившихся во время Великой Отечественной войны.
Столица страны стала городом-героем лишь через два десятилетия после Великой Победы — 8 мая 1965 года.
Кроме этого, эти звания присвоены Керчи, Новороссийску, Туле, Мурманску, Смоленску, а также Минску и Брестской крепости. В 1961 году статус города-героя был присвоен Киеву.
Но только четыре из них носят это звание с 1 мая 1945 года. В тот же день на Красной площади в Москве состоялся первый парад Победы, который принимал Иосиф Сталин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о репетиции воздушного парада Победы в Петербурге.
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