Приказом № 20 Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина 1 мая 1945 года первыми городами-героями Советского Союза названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса.

Это звание — высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов Советского Союза, прославившихся во время Великой Отечественной войны.

Столица страны стала городом-героем лишь через два десятилетия после Великой Победы — 8 мая 1965 года.

Кроме этого, эти звания присвоены Керчи, Новороссийску, Туле, Мурманску, Смоленску, а также Минску и Брестской крепости. В 1961 году статус города-героя был присвоен Киеву.

Но только четыре из них носят это звание с 1 мая 1945 года. В тот же день на Красной площади в Москве состоялся первый парад Победы, который принимал Иосиф Сталин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о репетиции воздушного парада Победы в Петербурге.