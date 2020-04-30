Парад 9 мая в этом году пройдет в небе. Над Петербургом сегодня провели первую сводную воздушную репетицию.

На предельно низкой высоте над городом прошли десятки машин: истребители и боевые вертолеты. Возглавил колонну крупнейший в мире транспортный вертолет МИ-26.

В полет отправился и корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поддержал идею выйти 9 мая на балкон и спеть «День Победы».