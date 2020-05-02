Использованные медицинские маски при неправильной утилизации несут большую опасность. Об этом радио Sputnik рассказал исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

По его словам, после применения на маске сохраняются следы выделений, и средство защиты может превратиться в рассадник заразы, если его правильно не утилизировать.

«Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит до семи дней, а на улице это происходит за 24 часа», — рассказал эколог.

Даже если маску положить в пакет и плотно завязать, потом она попадает на сортировку мусора, где уже рабочие подвергаются риску заразиться во время распределения отходов.

«Рабочие на сортировке мусора по большей части занимаются ручной переработкой „вторички“. Эти люди в большой зоне риска. Я думаю, что на этом этапе нужно приостановить это дело», — заметил Нагибин.

Для решения проблемы он предложил расставить в городах еще один контейнер для мусора на время пандемии коронавируса. В него бы граждане складывали исключительно использованные средства гигиены, предварительно упаковав их в пакет. Этот вид отходов, по его мнению, следует уничтожать, а не отвозить на мусорные полигоны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аптеки обяжут торговать масками бесперебойно. Пополнить запас этим средством защиты аптечные сети обяжет Минпромторг РФ.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112