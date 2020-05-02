Каким должен быть астероид, способный разрушить город

Заведующий отделом института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с URA.RU. рассказал, какого размера должно быть небесное тело, чтобы нанести серьезный ущерб в случае падения на землю. По его словам, астероиды размером больше 140 метров в диаметре, находящиеся в окрестностях планеты, могут представлять для нее реальную угрозу.

«Это небесные тела, сулящие нам большие неприятности, масштаба региона или небольшой страны. <…> Здесь есть радостная новость: несколько лет назад практически прекратились открытия потенциально опасных для Земли астероидов», — сказал он.

Дмитрий Вебе отметил, что существует две группы астероидов. Небесные тела, относящиеся к первой, лишь сближаются с Землей и способны подлетать к ней на расстояние примерно 50 миллионов километров.

«Это не опасные астероиды, они просто „где-то рядом“ с нами (по космическим меркам) — таких сегодня известно 22 674. Из них особо крупных, диаметром более километра — 901», — объяснил ученый.

Однако астероиды из второй группы, по его словам, действительно могут нанести Земле колоссальный ущерб. Эти небесные тела способны подлетать к нашей планете на расстояние меньше 7,5 миллиона километров. Специалист утверждает, что «все они под наблюдением».

29 апреля мимо Земли пролетел гигантский астероид 1998 OR2. Его примерный диаметр — от двух до четырех километров. По словам ученых, он крупнее челябинского метеорита в 200 раз. Расстояние между ним и нашей планетой составило шесть миллионов километров — это в 16,4 раза дальше, чем до Луны.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский ученый заявил — летящий к Земле астероид намного опаснее пандемии коронавируса.