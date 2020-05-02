Вирусолог раскритиковал прогнозы об окончании пандемии коронавируса в РФ

По словам доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, исследования сингапурских ученых не имеют отношения к реальности.

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Фото, видео: Известия / Александр Полегенько, Павел Бедняков; www.globallookpress.com / Britta Pedersen, Peter Steffen

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейна в эфире НСН раскритиковал прогнозы сингапурских ученых об окончании пандемии коронавируса в России. По словам доктора медицинских наук, данный математический прогноз не имеет отношения к реальности.

«Какие-то очень умные люди назначили окончание эпидемии коронавируса в России на 6, 7 или 8 августа. Людей беспокоит, что ученые, может быть, на один день ошиблись. Вы говорите о том, что на самом деле быть не может. Никто не может предсказать, что будет 7, 8, 9 августа. Это все — упражнения математиков. Конечно, на чем-то они основаны, но реальной действительности они вряд ли могут соответствовать», — заявил Анатолий Альтштейн.

Профессор отметил, что пандемия COVID-19 прекратится, когда после выздоровления последнего пациента пройдет 14 дней. Анатолий Альтштейн подчеркнул, что нужно продолжать бороться с распространением нового внеклеточного агента, а не ставить какие-либо конкретные сроки.

Вирусолог добавил, что коронавирус представляет угрозу для каждого россиянина и призвал жителей страны быть предельно ответственными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология.

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Тема:
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