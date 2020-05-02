Вирусолог раскритиковал прогнозы об окончании пандемии коронавируса в РФ
По словам доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, исследования сингапурских ученых не имеют отношения к реальности.
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Вирусолог Анатолий Альтштейна в эфире НСН раскритиковал прогнозы сингапурских ученых об окончании пандемии коронавируса в России. По словам доктора медицинских наук, данный математический прогноз не имеет отношения к реальности.
«Какие-то очень умные люди назначили окончание эпидемии коронавируса в России на 6, 7 или 8 августа. Людей беспокоит, что ученые, может быть, на один день ошиблись. Вы говорите о том, что на самом деле быть не может. Никто не может предсказать, что будет 7, 8, 9 августа. Это все — упражнения математиков. Конечно, на чем-то они основаны, но реальной действительности они вряд ли могут соответствовать», — заявил Анатолий Альтштейн.
Профессор отметил, что пандемия COVID-19 прекратится, когда после выздоровления последнего пациента пройдет 14 дней. Анатолий Альтштейн подчеркнул, что нужно продолжать бороться с распространением нового внеклеточного агента, а не ставить какие-либо конкретные сроки.
Вирусолог добавил, что коронавирус представляет угрозу для каждого россиянина и призвал жителей страны быть предельно ответственными.
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