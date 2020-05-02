«Люблю тебя!» — Эдгард Запашный показал редкое фото дочерей от фитнес-тренера
Дрессировщик долгие годы скрывал, что вторая гражданская жена родила ему прекрасных наследниц.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; Instagram @zapashny.ru
Известный российский шоумен, дрессировщик Эдгард Запашный не любит откровенничать с прессой. Он редко говорит об отношениях с женщинами, семье и даже детях. Однако сегодня, в честь дня рождения одной из дочерей показал публике редкое фото из личного архива.
На снимке, выложенном в Instagram, знаменитый артист нежно обнимает двух девочек — Стефанию и Глорию Запашных — которых подарила Эдрарду его бывшая возлюбленная, фитнес-инструктор Ольга Денисова.
«У девочки слева сегодня день рождения! Люблю тебя!» — обратился к Глории дрессировщик в честь ее семилетия.
Эдгарда Запашного трудно назвать однолюбом. В жизни известного артиста было несколько любимых женщин: циркачка Елена Петрикова, спортсменка Ольга Денисова и молодая особа Ярославна Демешко. И это только официально.
Как пишет Teleprogramma.pro, поклонники Запашного до сих пор не могут простить артисту тот факт, что он долгое время скрывал детей от фитнес-инструктора. Ведь в гражданском браке с Ольгой он прожил более тринадцати лет, но публика и не догадывалась о появлении наследников.
Сегодня обольстительный дрессировщик проживает вместе с последней из вышеперечисленных дам. В 2017 году Ярославна родила Эдгарду сына Даниэля. К счастью, эту великолепную новость от преданных поклонников артист скрывать не стал.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Эдгард Запашный не спешит вести новую возлюбленную Ярославну под венец.
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