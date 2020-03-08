Мать Запашного рассказала, почему ее сын медлит вести любимую под венец

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Алиса Старжевская
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Татьяна Запашная намекнула, что поклонники могут не знать всех перипетий жизни влюбленной пары.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Восьмое марта — главный женский праздник. Хотя, так думают не все. Для некоторых барышень лучший день в жизни — это, конечно, свадьба. Но на пути к семейному счастью много терний. Кто-то все еще ищет свою судьбу, а кое-кто ждет предложения руки и сердца. Так, артистка оригинального жанра Ярославна Демешко, возлюбленная Эдгарда Запашного, в отношениях уже шесть лет. Но заветного кольца на пальце пока не имеет.

Поскольку сам артист на эту тему не откровенничает, 5-tv.ru решил обратиться к маме Запашного, Татьяне. Она ответила уклончиво, чем дала повод задуматься, а все ли так гладко в семье известного дрессировщика?

«Наверное, мужчина сам определится — хочет он жениться или нет. А, может, он уже женат», — пространно ответила мать артиста.

Уточнять, с кем могут связывать узы брака ее сына, она не стала.

Ранее 5-tv.ru писал, что благоверная Запашного Ярославна Демешко объяснила медлительность своего избранника.

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