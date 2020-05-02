Малафеев опубликовал видео «драки в прямом эфире» с Марселем и Соболевым
Российские знаменитости приняли участие в новом карантинном челлендже, в котором «побили» друг друга по удаленке.
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Фото, видео: Instagram @malafeev16ru
Звезды российского шоу-бизнеса приняли участие в новом карантинном челлендже CUCchallenge. Видео с виртуальным избиением знаменитостями друг друга опубликовал на своей странице в Instagram футболист Вячеслав Малафеев.
«Драка в прямом эфире! Наш ответ #cucchallenge, дали жару», — подписал видео Малафеев.
В ролике приняли участие комик Илья Соболев с женой Натальей, певец Марсель, участник группы Little Big Юрий Музыченко и другие звезды. Каждый из них записал множество коротких видео, на котором сначала падает от виртуального удара, а затем бьет в камеру сам. Все ролики соединили с помощью монтажа, и получилась большая «драка» каждого с каждым.
Изначально челлендж запустили учащиеся французской школы каскадеров Campus Univers Cascades — отсюда и аббревиатура в названии CUCchallenge. Их видео стало вирусным, поэтому вскоре к челленджу присоединилось множество людей по всему миру.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другом челлендже в самоизоляции: Instagram заполонили девушки в платьях из подушек.
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