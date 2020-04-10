Обнаженные красавицы фиксируют подушки на талии с помощью ремня, делают селфи и выкладывают их в сети. К ним уже присоединились мужчины, дети и даже домашние животные.

Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции

Фото: Instagram @lucyanne.rj

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пользовательницы Instagram со всего мира раздеваются догола, крепят на талии подушки, после чего фотографируются в таком виде и выкладывают снимки в соцсети. Новый челлендж родился в условиях самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.

Челлендж несколько дней назад запустила блогер из Швеции Firo. С помощью черного ремня она закрепила на талии подушку и сделала зеркальное селфи. В подписи к снимку девушка призвала всех оставаться дома.

Instagram @stylebynelli

Очень быстро публикация стала вирусной. Пользовательницы по всему миру выкладывают аналогичные фотографии с хэштегами #quarantinepillowdress (карантин-подушка-платье), #quarantinepillowchallenge (карантин-подушка-челлендж) и #pillowdresschallenge (подушка-платье-челлендж).

Instagram @ann_makedon, @themainsharon, @sononui

Многие дополняют образ туфлями на каблуках, сумочками, бокалами с вином или шампанским и другими атрибутами модной жизни. Вплоть до туалетной бумаги.

Instagram @margaritareyescreaciones, @creative.photography991, @n.taskina

Как это обычно и бывает, вскоре к изначально женскому челленджу присоединились мужчины.

Instagram @anthony_ortez, @ivanya_jambo, @samuele.cavallo

Вслед за ними участие в нем начали принимать дети и даже домашние животные.

Instagram @britishbadem, @creative.photography991, @roodrigues_adriana

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом модном челлендже в Instagram. Заскучав дома во время самоизоляции, россияне начали выносить мусор в нарядах для гламурной вечеринки.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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