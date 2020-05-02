Подробности гибели двух малолетних братьев, упавших с 11-го этажа в Москве — видео с места
Мальчики 10 и 9 лет упали из окна многоэтажки на улице Талалихина в центре столицы.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Двое братьев погибли в Москве, выпав из окна многоэтажки на улице Талалихина. Дети разбились насмерть, упав с высоты 11-го этажа.
Как стало известно 5-tv.ru, мальчикам было девять и десять лет. В квартире на момент трагедии находились мать и бабушка. По предварительной информации, произошедшее — несчастный случай.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшим в центре Москвы братьям было по шесть лет.
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