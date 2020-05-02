Двое братьев погибли в Москве, выпав из окна многоэтажки на улице Талалихина. Дети разбились насмерть, упав с высоты 11-го этажа.

Как стало известно 5-tv.ru, мальчикам было девять и десять лет. В квартире на момент трагедии находились мать и бабушка. По предварительной информации, произошедшее — несчастный случай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшим в центре Москвы братьям было по шесть лет.