Мальчики 10 и 9 лет упали из окна многоэтажки на улице Талалихина в центре столицы.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Двое братьев погибли в Москве, выпав из окна многоэтажки на улице Талалихина. Дети разбились насмерть, упав с высоты 11-го этажа.

Как стало известно 5-tv.ru, мальчикам было девять и десять лет. В квартире на момент трагедии находились мать и бабушка. По предварительной информации, произошедшее — несчастный случай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшим в центре Москвы братьям было по шесть лет.

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