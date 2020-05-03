Подписчики заметили сходство дочери Веры Брежневой с Ланой Дель Рей

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман порадовала своих подписчиков в Instagram довольно откровенными снимками. На кадрах девушка в зеленом купальнике загорает на диване в саду. Загадочность образу придают темные очки.

«Солнечный малыш», — подписала фото дочь Брежневой.

Instagram @sonyaxkiperman

Поклонники Сони отмечают в комментариях, что на этих снимках она похожа на американской певицу Лану Дель Рей.

Как пишет «Утро.ру», дочери Веры Брежневой 19 лет. С 16-летнего возраста она живет в США и в настоящее время учится в гуманитарном Уитьер-колледже в Лос-Анджелесе. И эта молодая особа не впервые выкладывает в соцсети свои фотографии в бикини.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Соня Киперман публиковала романтические фотографии со своим возлюбленным.