Подписчики заметили сходство дочери Веры Брежневой с Ланой Дель Рей
На снимке Соня Киперман загорает, лежа на диване в саду.
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Фото, видео: Instagram @sonyaxkiperman
Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман порадовала своих подписчиков в Instagram довольно откровенными снимками. На кадрах девушка в зеленом купальнике загорает на диване в саду. Загадочность образу придают темные очки.
«Солнечный малыш», — подписала фото дочь Брежневой.
Поклонники Сони отмечают в комментариях, что на этих снимках она похожа на американской певицу Лану Дель Рей.
Как пишет «Утро.ру», дочери Веры Брежневой 19 лет. С 16-летнего возраста она живет в США и в настоящее время учится в гуманитарном Уитьер-колледже в Лос-Анджелесе. И эта молодая особа не впервые выкладывает в соцсети свои фотографии в бикини.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Соня Киперман публиковала романтические фотографии со своим возлюбленным.
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