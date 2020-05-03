СК начал проверку после падения врача из окна больницы в Воронеже

Следственный комитет РФ по Воронежской области начал проверку по факту падения из окна больницы зараженного коронавирусом врача скорой помощи. По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 2 мая. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СМИ, лечившийся от COVID-19 медик выпал из окна палаты на втором этаже Новоусманской районной больницы. Пострадавшего оперативно доставили в реанимацию областной клиники с черепно-мозговой травмой.

«По факту получения телесных повреждений мужчиной в Новоусманской РБ проводится доследственная проверка, обстоятельства устанавливаются», — сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Отмечается, что накануне случившегося пострадавший медик сообщил, что у него подтвердился коронавирус, однако главврач Новоусманской районной больницы отказался снимать его со смены. Впоследствии инфицированный рассказал, что все-таки прекратил работу в связи с выявленным заболеванием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заведующая скорой помощью выпала из окна одной из московских клиник.

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