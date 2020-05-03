Звезда фильма «Груз 200» и «Все умрут, а я останусь» Агния Кузнецова поделилась в Instagram архивным фото с супругом танцором Максимом Петровым. На снимке актриса позирует в шикарном длинном платье с открытыми плечами, а ее муж в деловом костюме и галстуке. Публикацию артистка сопроводила жизнеутверждающими хэштегами: #свобода #всемлюбви #скоролето #счастьявамлюди.

«Будем жить долго и счастливо!» — написала знаменитость в микроблоге.

Instagram @agniakyza

Фанатам архивная фотография Агнии Кузнецовой и Максима Петрова пришлась по душе. Поклонники отметили, что пара замечательно смотрится вместе.

«Красивая пара!» — похвалил звезд подписчик.

34-летняя Агния Кузнецова и Максим Петров сыграли свадьбу в 2015 году. Полгода назад у пары родился ребенок — сын Андрон. Актриса души не чает в своем малыше и с удовольствием посвящает ему трогательные посты в соцсети.

«Ты улыбаешься мне в пять утра после бессонной ночи, научился кричать от радости и переворачиваться на живот, а сколько всего нас ждет с тобой еще, целая жизнь в любви. Я тебя люблю, Андрон, Андроша, пирожок мой сладкий!» — написала однажды актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агния Кузнецова показала маленького сына.