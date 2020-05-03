Две главные причины, из-за которых могут разрушиться даже самые крепкие браки

Ведущий психолог Анастасия Вертинская рассказала, как правильно вести себя в отношениях, чтобы не остаться «у разбитого корыта».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

Магистр психологии и ведущий коуч-консультант Анастасия Вертинская в беседе с 5-tv.ru назвала ТОП главных причин, из-за которых в 90% случаев из 100% распадаются семейные пары.

Так, по мнению психолога, на первом месте безусловно оказываются ссоры на бытовой почве. Как это не ужасно, но банальная грязная посуда или немытые полы и в самом деле могут привести к расторжению брака. Как с этим бороться? Важно заранее распределить семейные обязанности и обозначить зоны ответственности, считает Анастасия.

«Дело в том, что никто, к сожалению, в школе не учит институту брака и как сохранять отношения. И вот эти элементарные моменты приводят к разводу», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Кроме того, Вертинская считает, что в ТОПе главных причин всех разводов стоит предательство. Причем не только физическое, когда один партнер изменил другому, но и эмоциональное, когда супруг предпочитает изливать душу стороннему человеку.

На вопрос, имеет ли смысл сохранять такие отношения, которые, по большому счету, не имеют будущего, психолог ответила решительно и однозначно: «Конечно, да!».

«Огромный шанс повторить то же самое на другом витке. У каждого из нас есть свои родительские сценарии. И я уверена, что большинство пар неосознанно повторяют эти сценарии. И разобраться в этой ситуации, помочь себе, возможно, с помощью специалиста сохранить семью… Мне кажется, это один из важных моментов. Потому что, к сожалению, у нас институт брака ничем не поддерживается», — заявила Анастасия Вертинская.

А в заключение добавила: смысл сохранять отношения есть всегда. Ведь сегодня слишком много пар расстается не по объективным причинам, а из-за неких принципов и мелких обид, которые по факту не имеют никакого отношения к партнеру.

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