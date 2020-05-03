Заболевшая Татьяна Васильева рассказала, чем лечится в ожидании результатов теста на COVID-19

Известная российская актриса Татьяна Васильева в интервью 5-tv.ru рассказала о своем самочувствии. В настоящий момент народная артистка России лечится дома, у нее диагностирована двусторонняя пневмония. По словам кинозвезды, она ожидает результатов теста на коронавирус.

«Еще не готовы анализы. Болею, пневмония у меня», — сообщила знаменитость.

Татьяна Васильева рассказала, что лечится антибиотиками. При этом актриса отметила — она готова лечь в больницу.

«Если понадобится, то поеду, конечно», — утверждает звезда.

1 мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем. Актриса решила вызвать скорую помощь. Бригада медиков приехала только через восемь часов, после чего знаменитость отвезли в больницу. Там выяснилось, что у звезды двусторонняя пневмония.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии, побывав в медучреждении.