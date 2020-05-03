Заболевшая Татьяна Васильева рассказала, чем лечится в ожидании результатов теста на COVID-19
1 мая стало известно, что 73-летняя звезда советского и российского кино слегла с температурой и кашлем.
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Фото, видео: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС; www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru
Известная российская актриса Татьяна Васильева в интервью 5-tv.ru рассказала о своем самочувствии. В настоящий момент народная артистка России лечится дома, у нее диагностирована двусторонняя пневмония. По словам кинозвезды, она ожидает результатов теста на коронавирус.
«Еще не готовы анализы. Болею, пневмония у меня», — сообщила знаменитость.
Татьяна Васильева рассказала, что лечится антибиотиками. При этом актриса отметила — она готова лечь в больницу.
«Если понадобится, то поеду, конечно», — утверждает звезда.
1 мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем. Актриса решила вызвать скорую помощь. Бригада медиков приехала только через восемь часов, после чего знаменитость отвезли в больницу. Там выяснилось, что у звезды двусторонняя пневмония.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии, побывав в медучреждении.
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