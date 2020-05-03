«Архивы Санкт-Петербурга» разместили в сети уникальные документы о блокаде Ленинграда

Портал «Архивы Санкт-Петербурга» создал новый раздел, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В него включены базы данных, виртуальные выставки, а также редкие оцифрованные документы.

«Новый раздел портала объединил информационно-поисковые ресурсы архивной службы Санкт-Петербурга, посвященные Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда: базы данных, информационно-справочные издания, виртуальные выставочные проекты», — говорится в сообщении Архивного комитета города на Неве.

Впервые в электронном виде представлена версия сборника «Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета: январь–декабрь 1943 года. Записи докладов, обсуждений, замечаний к проектам, решения».

Выход этого издания приурочен к празднованию 75-летия полного снятия блокады Ленинграда в январе 2019 года. Оно является продолжением сборника стенограмм 1941–1942 годов и содержит архивные документы, по которым можно проследить жизнь блокадного города и деятельность его руководства.

«Сборник вызвал широкий общественный интерес. Учитывая небольшой тираж, электронная версия сделает архивные материалы доступными пользователям портала», — отметили в комитете.

В текущем году планируется продолжить обновление контента портала, в частности, буду добавлены данные об эвакуации населения из блокадного города, а также о награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и деятельности Ленинградского штаба партизанского движения.

Ранее5-tv.ru передавал, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина в Петербурге будет создан Институт истории обороны и блокады Ленинграда.